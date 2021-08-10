Врач расшифровала результаты анализов выздоравливающей певицы МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Врач-терапевт Людмила Лапа расшифровала результаты анализов крови выздоравливающей певицы МакSим.

Опасность миновала, отмечает медик. Но пока организм ослаблен, артистке предстоит долгое восстановление. Активность коронавируса уходит, в крови появились антитела иммуноглобулина G - они в достаточном количестве, а это значит, что защита сформирована.

А вот сатурация – показывает, сколько кислорода попадает с гемоглобином в сосуды головы – низковата.

- Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть легкие еще до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация, — сказала врач в беседе с Life.ru.

Пониженное значение быстро восстановится при правильной реабилитации. Тромбозы артистке тоже не грозят.

Еще одна приятная новость – знаменитость получила антитела к коронавирусу и теперь может не бояться повторного заражения.

- Сейчас это маловероятно, но через шесть месяцев нужно будет пройти вакцинацию против коронавируса, - заключила врач.

Ранее исполнительница пришла в себя и ее перевели из реанимации в обычную палату и даже разрешили пообщаться с родственниками. Прогнозы самые обнадеживающие - в ближайшие полторы недели ее могут отпустить на домашнее лечение.