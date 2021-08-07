Певица МакSим полностью пришла в себя и ее готовят к переводу из реанимации: Друзья рады, а в сети скандал – она «лжебольная», как Бабкина

Певица Максим больше месяца провела в искусственной коме Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим (Марина Абросимова) дольше всех своих звездных коллег находится в красной зоне. Певица больше месяца провела в искусственной коме в реанимации на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах. Артистку госпитализировали 15 июня с диагнозом вирусная пневмония. Болезнь у Марины развивалась по худшему сценарию – поражение легких росло, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) была низкой, возникли проблемы с дыханием. Поэтому 18 июня Марину ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ. И только неделю назад МакSим отключили от аппарата, и она смогла дышать сама через кислородную маску.

Артистка и ее близкие благодарят докторов. Также Марина передала слова благодарности поклонникам. Тысячи людей устроили флешмоб в поддержку певицы (снимали ролики для соцсетей) на ее песни, пересылали друг другу молитвы о здравии Марины.

Преданные фанаты на связи с представителями звезды и сообщают последние новости о ее здоровье. В официальной группе МакSим «ВКонтакте» опубликовано сообщение о самочувствии певицы к концу недели: «Сейчас наша Марина в ясном сознании. Уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком ясном сознании; смеется и шутит. Все помнит - память отличная, все функции организма в порядке». Поклонники обсуждают, что на следующей неделе артистку планируют перевести из реанимации в палату в инфекционное отделение.

Поклонники отреагировали на хорошие новости очередной волной поддержки: «Слава врачам, что не дали тебе стать ветром». Желают полного восстановления, ждут новых песен. Но в некоторых группах в социальных сетях, где обсуждают звездные новости народ традиционно сомневается. Появляются сообщения сомнительного содержания – публикуем несколько похожих примеров. «Не может человек хорошо себя чувствовать после полутора месяцев комы и такого жесткого диагноза. То она в автомобильную аварию попала и все говорят о МакSим. То в кому попала - и уже легко общается, смеется. Опять пишут все и везде про нее – ощущение, что хайп». «Никто ее не видел – точно не знает, что там был за диагноз. Написать можно все, а врачи не скажут – нельзя им. Зато теперь ее песни на всех радиостанциях, в клубах, на вечеринках, Крид вон спел. Никто не помнил Максим, а теперь опять пришла популярность». «Странно, что пока она болела – ее песни раскручивали на всех радиостанциях и в сети».

Большинство людей в соцсетях реагируют адекватно на новости о спасении артистки. Как, к примеру, Евгений Семакин: «Я от этой новости прослезился. Хоть Марина для меня незнакомый человек - но переживал за нее как за родную».

Народ часто вспоминает о подзабытом артисте часто если он попадает в скандал или в беду. Песни МакSим и правда теперь в топе. К примеру, в «Золотом граммофоне» ее «Спасибо» уже на пятом месте. Число просмотров клипов на YouTube растет. Естественная реакция аудитории. Надежду Бабкину после ее чудесного спасения от ковида пригласили в рекламу с Тимати сниматься. Кстати, в спасение Бабкиной тоже не все верили: писали, что народная артистка «придумала» кому и реанимацию, чтобы сделать очередную пластику. Бабкину называли «лжебольной», но она артистка опытная, поэтому реагировала просто пожеланием здоровьям хейтерам: «Не дай вам Бог оказаться на моем месте». Теперь эти же хейтеры сравнивают истории двух звезд.

71-летнюю Надежду Бабкину, как и МакSим спасли врачи и большое желание артисток жить – настрой, состояние организма. Кстати, у Надежды Георгиевны, как и у Марины, тесты на ковид при поступлении показывали отрицательный результат. А позже Бабкина рассказала, что анализы крови показали наличие антител к коронавирусу. Бабкина, придя в себя просила в реанимации жареной картошки с грибами, а Марина – мороженое.

Директор артистки пишет в инстаграме очевидные вещи: «Предстоит долгий этап восстановления». Самое страшное позади – впереди лечение. А потом новый подъем в карьере МакSим – интерес обеспечен. Если Марина захочет и приложит для этого усилия, то сможет вновь стать популярной и модной артисткой.