Директор Центра Гамалеи: За год «Спутник V» подтвердил свою эффективность и безопасность

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Ровно год назад, 11 августа 2020 года, Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – «Спутник V». Директор разработавшего этот препарат директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что за последние 12 месяцев «Спутник V» подтвердил свою эффективность и безопасность.

«Все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала», - сказал ученый в интервью газете «Известия».

Александр Гинцбург уточнил, что речь идет «не о каком-то особом предвидении», а просто у команды Центра имени Гамалеи «уже есть опыт», полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS — ближневосточного синдрома, который вызвал пандемию в 2012 – 2013 годах.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя», - повторил ученый.

Напомним, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, возможно ли перезаточить российские вакцины под индийский штамм коронавируса «дельта» и стоит ли это делать.

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