Гинцбург: вакцинация против коронавируса «Спутником V» беременных проходит нормально Фото: Shutterstock

Вакцинация против коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» беременных проходит нормально, вакцина не оказывает никакого влияния на здоровье новорожденных. Об этом в среду, 11 августа, сообщил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе пресс-конференции.

- Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. На потомстве вакцинация никак не сказывается, за исключением того, что антитела матери, которые образуются после прививки, передаются новорожденному ребенку, - сообщил специалист.

Александр Гинцбург добавил, что полученные от матери антитела к коронавирусной инфекции способны защищать новорожденного на протяжении примерно шести-семи месяцев.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава центра имени Гамалеи сообщил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции для детей и подростков может быть зарегистрирована уже в сентябре 2021 года.