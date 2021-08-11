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Здоровье11 августа 2021 10:18

Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт»

Впервые глава центра Гамалеи привился в марте 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт»

Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт»

Фото: REUTERS

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом академик РАН сообщил в среду, 11 августа, в ходе беседы с журналистами.

Впервые глава центра имени Гамалеи, ученые которого разработали первую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», привился в марте минувшего 2020 года.

- Я следую рекомендациям министерства здравоохранения, которое рекомендовал повторную вакцинацию «Спутником Лайт». Я где-то через 13 месяцев после того, как в марте прошлого года мы и еще семь разработчиков нашего института привились «Спутником V», повторно привился лайт-вариантом вакцины, - сообщил Александр Гинцбург.

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что также планирует повторно привиться против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Александр Гинцбург сообщал, что ревакцинация «Спутником Лайт» защищает от всех штаммов коронавируса: однокомпонентная вакцина поможет поднять уровень антител после болезни или прививки.