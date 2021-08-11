Депутат Госдумы Нилов считает важным предложение по увеличению МРОТ до 20 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему в России нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Такая инициатива находится в стадии подготовке и скоро будет подана на рассмотрение в Госдуму.

Парламентарий – один из авторов предложения. Он отмечает, что труд в России продолжает оставаться недооцененным. Почти 20 миллионов россиян живут на уровне прожиточного минимума.

Увеличение минимальной оплаты труда станет эффективной мерой в борьбе с бедностью.

- Нагрузка на бюджет людей станет меньше, они смогут улучить качество своей жизни. К тому же, благодаря этой инициативе у нас впервые за долгие годы начнут расти реальные доходы граждан, которые падали на протяжении последних лет, - комментирует NEWS.ru Ярослав Нилов.

Он также подчеркнул, что в последний раз, когда произошло резкое повышение МРОТ, в российский бюджет возвращались значительные денежные суммы. Это помогало реализовывать другие инициативы.

Сейчас в России созданы все условия для увеличения минимальных зарплат.