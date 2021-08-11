Центр «Вектор»: в России не выявлено «йота»-штамма коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории России на сегодняшний день не выявлено случаев заражения «йота»-штаммом коронавирусной инфекции. Пока что в мире нет предпосылок к широкому распространению данного нового варианта заболевания. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в научном центре «Вектор».

Напомним, накануне ученые из Соединенных Штатов сообщили, что новый «йота»-штамм коронавирусной инфекции, который был впервые выявлен в Нью-Йорке, увеличивает риск летального исхода от заболевания на 46-82 процента для лиц старшего возраста.

Как писал сайт Kp.ru, российский инфекционист Евгений Тимаков отметил, что более смертоносные штаммы, как «йота»-вариант коронавируса, как правило, не вытесняют все остальные штаммы и не выживают, ведь любому вирусу не выгодно убивать своего носителя.