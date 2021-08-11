В Минсельхозе сообщили, что «борщевой набор» подешевеет к концу лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стоимость так называемого «борщевого набора» в России снизится к концу лета, когда ожидаемый урожай овощей превысит уровень 2020 года. Об этом сообщила жцрналистам заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости «борщевого набора», будет достигнута», – заявила замглавы Минсельхоза.

Она добавила, что ведомство разрабатывает предложения по новым мерам поддержки участников рынка.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи «борщевого набора» в рознице и опте.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что оно продолжится. Она отметила, что по «борщевому набору» происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая, а вот цены на сахар и подсолнечное масло в России в основном поднялись под влиянием мировой конъюнктуры.