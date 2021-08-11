За неделю в мире коронавирусом заболели более 4,2 миллиона человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последнюю неделю в мире коронавирусом заразились 4 264 641 человек, что на 4% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщает Всемирная организация здравоохранения

Показатель смертности вырос за неделю на 2%, достигнув 65 472 летальных исхода. Как сообщается на сайте ВОЗ, по состоянию на 8 августа 2021 в мире заболевших коронавирусом было 202 146 929 человек, а количество смертей с начала пандемии составило 4 285 421.

Больше всего заболеваемость выросла в Западно-Тихоокеанском регионе, где с 2 по 8 августа 2021 количество заразившихся увеличилось на 19%, а смертность на 46%.

В Северной и Южной Америках заболеваемость подскочила на 14%, в Европе, Юго-Восточной Азии и Африке она снизилась на 7%, 5% и 1% соответственно. Вместе с тем смертность от коронавируса возросла в Европе на 16%, а в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америках и Африке упала на 6%, 4% и 2%.

Как писал сайт kp.ru, В России 11 августа 2021 выявлен 21 571 случай заражения COVID-19.

Тем временем врач-вирусолог Евгений Тимаков предсказал новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в сентябре 2021.