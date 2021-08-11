ВОЗ заявила, что штамм «йота» не провоцирует тяжелое заболевание коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Штамм коронавируса «йота» не приводит к тяжелому течению заболевания. Об этом сообщила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохарнения Мария Ван Керкхове.

«Этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений», – сказал представитель ВОЗ.

По словам Ван Керкхове, данные о штамме «йота» были получены организацией от врачей Нью-Йорка. Сейчас ВОЗ располагает около 28 тысячью полных последовательностей генома этого штамма, свыше 27 тысяч из них на Соединенные Штаты.

Как отметила представитель ВОЗ, число заболеваний «йотой» в США снижается, в то время как больше всего заражений в стране приходится на вариант «дельта».

Ранее в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что на территории России на сегодняшний день не выявлено случаев заражения штаммом «йота».

Сайт kp.ru писал, как американскому варианту коронавируса ошибочно приписали катастрофическую опасность.