КНДР снова перестала выходить на связь с Южной Кореей

Всего две недели назад КНДР и Южная Корея восстановили разорванные в 2020 году линии связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Южной Кореи вторые сутки пытаются выйти на связь с КНДР по специальному каналу коммуникации, однако северокорейская сторона эти попытки игнорирует и не отвечает, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Накануне Пхеньян осудил Сеул из-за совместных военных учений с США. В частности, младшая сестра главы государства Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон напомнила, что Северная Корея неоднократно предупреждала южных соседей, что их военные учения с американцами дестабилизируют обстановку в регионе и мешают нормализовать отношения с Пхеньяном. Ким Ё Чжон назвала такие маневры «самой важной частью враждебной политики США в отношении КНДР».

Как писал kp.ru, совсем недавно – 27 июля – после разрыва 9 июня 2020 года были восстановлены линии связи между Севером и Югом, о чем сообщила президентская администрация Республики Корея. В Сеуле выразили надежду, что это «положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений».

Совместные учения войск Соединенных Штатов и Южной Кореи запланированы на 16-26 августа.