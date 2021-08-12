Синоптик перечислила регионы России, где установится 43-градусная жара и возможны смерчи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейская часть России до конца недели будет находиться во власти циклонов, которые принесут дожди сразу в несколько регионов. Жителям одни достаточно позаботиться о зонтике, а другим лучше вовсе остаться дома, так как ожидаются сильные ливни с грозами и ветрами.

12 и 13 августа интенсивные дожди пройдут в Псковской, Новгородской и Ленинградской, Вологодской, Тамбовской,Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Тыве и Бурятии, в Карелии. А в Тверской, Ярославской, Владимирской областях осадки будут умеренные.

С 12 по 14 августа осадки выпадут в Красноярском крае.

В Воронежской области в четверг тоже дождливо, но при этом очень жарко. Столбики термометров поднимутся до + 35 градусов, а в конце рабочей недели поднимется сильный ветер.

- В целом в центральной части страны до конца недели температура будет соответствовать климатической норме и колебаться в дневные часы от 20 до 27 тепла, - рассказывает "Российской газете" рассказала заведующая Гидрометцентром России Людмила Паршина.

Такая прохлада даже не снилась жителям южных регионов России. В Волгоградской области 12 августа до плюс 43 градусов, А В Калмыкии всего на один градус прохладнее. Единственное спасение – это дожди, которые обещают на эту же дату.

В саратовской области +40, а на севере Поволжья температура превысит норму на 7 и более градусов.

От экстремальной жары будут маяться жители Северного Кавказа – Ингушетии и Чечни.

Врачи напоминают, что такие условия крайне неблагоприятны. В жаркое время года может наблюдаться так называемая погодная гипоксия. Она опасна для всех людей, а особенно для тех, у кого есть хронические заболевания, пишет газета "Известия".

А вот на побережье неспокойно. В Крыму до выходных ливни с градом. в Краснодарском крае интенсивные осадки могут привести к подтоплениям. А на участке Анапа-Магри над Черным морем имеется риск образования смерчей.

Что касается погоды в Москве, то 12 августа облачно, опустятся дожди, но они будут носить умеренный характер.

Днем 12 и 13 августа воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. А вот выходной, 1 августа, обещает погожим. Суббота обещает быть погожей – до +25, солнечно. В воскресенье температура еще выше – до + 28 тепла, но не исключены дожди.

Первый рабочий день новой недели, 16 августа будет на 2-3 градуса выше нормы - до + 28 днем