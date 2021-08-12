NI предупредил о последствиях «Северного потока – 2» для Европы Фото: REUTERS

Благодаря новому газопроводу «Северный поток – 2» Германия обеспечит себе более низкие цены на газ, однако для остальных европейских государств энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Такое мнение выразила в четверг, 12 августа, обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest.

Автор публикации заявила, что сделка по проекту якобы чревата «серьезными экономическими последствиями» для всего Европейского союза.

- В сфере безопасности у проекта будут экономические и политические последствия. Они будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе. Для Украины открытие трубопровода будет означать повышение цен на газ, - говорится в статье.

Напомним, на сегодняшний день газопровод «Северный поток – 2» построен уже на 99%. Трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит из России в Германию. Российская сторона неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию с газопроводом и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Европе.