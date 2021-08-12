В ЦБ заметили признаки «перегрева» рынка недвижимости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЦБ обеспокоены темпами роста цен на жилье. Льготная ипотека и возможность взять кредит с низким первоначальным взносом – от 10 до 20% - привели к удорожанию квадратных метров. Застройщики ответили на ажиотажный спрос ростом цен.

- Появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%, - комментирует «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

В ведомстве полагают, что ужесточение правил выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом сможет немного охладить рынок жилищного кредитования. Это было бы полезно в сложившихся условиях, отметила сотрудница ЦБ.

В целом в ведомстве пока удовлетворены качеством ипотеки в России. Проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней не так много.

- Пока доля таких займов на уровне 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах, - говорит Елизавета Данилова.- Прошлые годы показатель был на уровне 1,5–2%.

Есть еще одна интересная статистика ведомства. Почти каждый третий потребкредит во II квартале 2021 года был выдан заемщикам,, чьи выплаты по долгам превышают 80% дохода. А в каждом пятом случае - все 100%.

Это в ведомстве объясняют тем, что банки учитывают неофициальные доходы заемщиков. Например, подработки, сдачу жилья в аренду. А долговая нагрузка рассчитывается исходя из средней зарплаты по региону.

Тем временем крупные банки России подняли ставки по вкладам. Средняя доходность депозитов поднялась до уровня конца 2019 года. Но, скорее всего, большинству россиян вклады под 7,5–8% будут недоступны.

- Часто банки ставят дополнительное условие для таких ставок - крупные суммы вкладов, долгий срок депозита или большой оборот по счетам, - пояснил телеканалу «360» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.