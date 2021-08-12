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Звезды12 августа 2021 9:52

Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года

СБУ заявила, что это сделано для «обеспечения национальной безопасности» страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года

Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Украинская Служба безопасность запретила въезд в страну сроком на три года популярному российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом в четверг, 12 августа, пишет агентство УНН, ссылаясь на информацию службы.

- Для обеспечения национальной безопасности Украины 7 июня Службой безопасности государства было принято решение о запрете въезда Филиппу Киркорову на территорию Украины сроком на три года, - говорится в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, в июне текущего года украинское министерство культуры и информационной политики внесло российского музыканта в перечень лиц, которые «представляют угрозу национальной безопасности Украины». Позже министерство сообщило, что Киркорова исключили из «черного списка» из-за нового обращения Службы безопасности.

Сам Филипп Киркоров, комментируя включение себя в список угроз нацбезопасность Незалежной, отметил, что таким событием можно только гордиться, ведь если певец становится угрозой для государства, то такое государство «можно только пожалеть».