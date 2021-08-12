Власти Афганистана предложили талибам* участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия Фото: REUTERS

Правительство Афганистана предложило талибам* участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Предложение передали через Катар, где сейчас проходят афганские мирные переговоры.

На такой шаг власти пошли после того, как талибы* захватили город Газни юго-западнее Кабула. Это уже десятая столица провинции, над которой боевики взяли контроль за последние несколько дней.

Ранее также сообщалось, что "Талибан"* контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Руководители движения обещают, что не будут предпринимать никаких попыток по пересечению границ и атаковать соседние страны.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее той, что была после вывода советских войск из страны в 1988 году.

*Запрещенная в России террористическая организация