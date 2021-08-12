Лавров: Россия полагается на оценки ЦРУ о том, что талибы* могут захватить Кабул через месяц

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва доверяет оценкам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), согласно которым Кабул может пасть в течение нескольких месяцев. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ну, поскольку все, что происходит в Афганистане, это результат двадцатилетнего пребывания Соединенных Штатов, мы полагаемся на оценки ЦРУ», - сказал глава МИД РФ по итогам участия в арт-кластере «Таврида».

Таким образом Лавров прокомментировал вопрос о том, разделяют ли в Кремле оценки ЦРУ, в соответствии с которыми официальный Кабул «падет» через два месяца.

Напомним, ранее «Талибан»* заявил, что контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном. При этом руководители движения обещают, что не будут предпринимать никаких попыток по пересечению границ и атаковать соседние страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее той, что была после вывода советских войск из страны в 1988 году.

*Запрещенная в России террористическая организация