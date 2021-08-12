Советник президента Литвы сообщила о краже "важных документов" из МИД республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите сообщила о кражи из Министерства иностранных дел республики неких «важные документы», отметив, что это произошло одновременно с беспорядками у здания сейма.

«Беспорядки у здания сейма и в Руднинкае и появившаяся в тот же день информация о том, что из Министерства иностранных дел были украдены важные документы», - привел ее слова портал литовского национального радио и телевидения LRT.

По ее словам, с данном случае «слишком много совпадений, чтобы считать их случайными».

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел республики не стали комментировать слова советника президента, однако накануне там заявили о попытке кибератаки.

Напомним, в минувший вторник, 10 августа у стен Сейма в литовской столице собрались граждане, недовольные решением властей ограничить права тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Когда демонстранты стали бросать в полицейских камни и бутылки, стражи порядка применили против участников акции слезоточивый газ. Сообщалось о пострадавших.