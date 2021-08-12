МИД РФ поддерживает позицию Казахстана о недопустимости "языковых патрулей" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать случаи проявления национализма в связи с информацией в информационных изданиях о так называемых языковых патрулях в республике. Об этом сообщи заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.

В заявлении отмечается, что действия лиц, «стоящих за информационным вбросом о так называемых языковых патрулях, не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов», на что указывает сообщение первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Даурена Абаева, который сообщил о готовности властей «жестко пресекать проявления "пещерного национализма"». «Мы полностью поддерживаем указанную позицию», - сообщил российский дипломат.

В сообщении также отмечается, что в российском внешнеполитическом ведомстве в курсе любой появляющейся в интернете информации подобного рода.

«Понятно, что эмоциональная реакция на нее не заставляет себя ждать. Она объясняется прежде всего особым вниманием наших граждан, политологов и депутатов к положению российских соотечественников за рубежом», - отмечено в комментарии.

Напомним, ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в Youtube серию видео, на которые попали конфликты в местных магазинах и объектах общественного питания. Блогер пожаловался, что его и других граждан сотрудники не смогли обслужить на государственном языке.

Как писал сайт kp.ru, Абаев назвал «пещерным национализмом» «языковые рейды», в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка. Первый заместитель главы администрации президента Казахстана заявил, что на территории его страны русским языком владеет почти 90 процентов населения, что говорит о востребованности данного языка, добавив, что на это фоне говорить об ущемлении русского языка в Казахстане «по меньшей мере несправедливо».