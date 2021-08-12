"Талибан"* объявил о захвате Кандагара Фото: Александр КОЦ

Вечером в четверг, 12 августа, движение «Талибан»* заявило о захвате города Кандагар, которое является центром одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом страны.

«Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов», - написал в Twitter пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

Как он отметил, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами* губернатор Хаджи Вафа, который уже выступил с обращением к населению. «Талибан»* опубликовал в социальных сетях видеоматериалы, демонстрирующие, что они находятся на центральных улицах Кандагара.

На данный момент официальные власти Афганистана не прокомментировали эти заявления, но если сообщения о взятии талибами* Кандагара подтвердится, это будет двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль радикального движения.

Напомним, издание Al Jazeera со ссылкой на свои источники заявило, что правительство Афганистана предложило талибам* участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия. Незадолго до этого «Талибан»* заявил, что контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

*Запрещенная в России террористическая организация