Список пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже: названы семь имен

Опубликован список пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже 12 июля 2021 года. Журналистам стали известны имена семи раненых из 13 пассажиров, которые были в момент ЧП в транспортном средстве.
Как сообщает 5-tv.ru, в частичный список пострадавших в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже попали граждане от 24 до 68 лет:
1. Ирина - 1986 года рождения;
2. Лихачева Т. - 1953 года рождения;
3. Золоторева Л. - 1979 года рождения;
4. Стерцко А. - 1997 года рождения;
5. Павлова Т. - 1986 года рождения;
6. Волкова Т. - 1983 года рождения;
7. Ивановна Т. - 1966 года рождения.