Список пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже: названы семь имен

Опубликован список пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже 12 июля 2021 года. Журналистам стали известны имена семи раненых из 13 пассажиров, которые были в момент ЧП в транспортном средстве.

Как сообщает 5-tv.ru, в частичный список пострадавших в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже попали граждане от 24 до 68 лет:

1. Ирина - 1986 года рождения;

2. Лихачева Т. - 1953 года рождения;

3. Золоторева Л. - 1979 года рождения;

4. Стерцко А. - 1997 года рождения;

5. Павлова Т. - 1986 года рождения;

6. Волкова Т. - 1983 года рождения;

7. Ивановна Т. - 1966 года рождения.