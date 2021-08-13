Инфекционист исключил рост уровня смертности от коронавируса в будущем Фото: Александр ГЛУЗ

В будущем коронавирусная инфекция из-за изменений, вероятнее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы и чаще будет приводить к инвалидизации. При этом уровень летальности от covid-19 вряд ли увеличится, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Скорее всего, будет хронизация процесса, это значит более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность, - сказал Тимаков РИА Новости.