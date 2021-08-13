За первое полугодие 2021 года число вакансий в России выросло на 22% Фото: Светлана Макеева

В первой половине 2021 года число вакансий в России выросло на 22%. Такие данные отражены в совместном исследовании сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и лаборатории «СберИндекс». Исследователи полагают, что рынок труда начал восстанавливаться от пандемии и уже к декабрю уровень безработицы в стране может вернуться к докризисным.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса HeadHunter. Руководитель службы исследований организации Мария Игнатова поделилась, что в июле в России было открыто не менее 1 миллиона вакансий. Активнее всего ищут сотрудников в группах «Домашний персонал» и «Начало карьеры, студенты».

А эксперты сервиса «Работа.Ру» отмечают возросший спрос на персонал в сфере финансов, страхования, маркетинге, рекламе и СМИ. Наибольший прирост резюме отмечается в отрасли IT, интернет и телекома.

В пандемию увеличилось число предложений по дистанционной занятости.

- Такой способ занятости выгоден в первую очередь для работодателей, так как позволяет им сократить издержки на содержание офиса, - комментирует RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Сферы, где активнее ищут сотрудников:

Онлайн-ретейл,

Развлечения,

Стриминговые сервисы и платформы видеоигр,

IT-сегмент,

Доставка товаров,

Таксисты,

Курьеры.

Кстати, несоответствие зарплатных ожиданий соискателя стало частой причиной отказа в трудоустройстве на территории РФ в прошедшем полугодии. Помимо этого, работодатели часто принимают отрицательное решение, если им не подходит пол или возраст кандидата, сообщает ФАН.