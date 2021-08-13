В России 13 августа 2021 от коронавируса умерли 815 человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России медики зарегистрировали еще 815 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции или осложнений после нее – это новый максимум смертей от заболевания за день с начала пандемии. Об этом в пятницу, 13 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

В общей сложности за все время пандемии в России от коронавируса умерли 168 864 жителей страны.

Как писал сайт kp.ru, суточный прирост новых инфицированных в РФ 13 августа составил 22 277 новых случаев. С начала пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 6 557 068 случаев заражения.

Напомним, накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков исключил рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в будущем. По его словам, в будущем заболевание, вероятнее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы.