Ангела Меркель приедет в Москву. О чем канцлер будет говорить с Путиным

Через неделю канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Москву. Фото: REUTERS

Через неделю канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Москву. Казалось бы, что здесь необычного? Уходящая осенью в отставку первая женщина, ставшая лидером Германии еще в 2005 году и с тех пор непрерывно руководящая страной, наносит прощальный визит в Россию и встретится со своим давним знакомым президентом Путиным. Конечно же, им будет о чем поговорить.

Однако после Москвы госпожа Меркель прямехонько направится… в Киев. Там ее ждут не дождутся на открывающейся 23 августа, в день 30-летия независимости Украины, так называемой «Крымской платформе». Главная задача этого форума - обсуждение с международными лидерами, как «вернуть» Крым. А тут самая важная и влиятельная персона этой сходки (США направляют туда министра транспорта, к слову, открытого гея) приедет на Украину не из милой украинскому сердцу неметчины, а из самой «страны-агрессора»! Это как если твой дорогой и желанный гость перед тем, как прийти к тебе на твой главный праздник, заночует в хате твоего злейшего врага…

Наверняка в Киеве уже начали нервно гадать: что это, важнейшая «перемога» или все-таки «зрада»? Ну ведь к бабке не ходи - будут Путин с Меркель Украину обсуждать, все-таки представляют страны-гаранты Минских соглашений. Но ведь сколько уже раз президент Зеленский сурово предупреждал лидеров других стран, включая, между прочим, и Байдена, чтобы без него никаких разговоров про Украину не вели! Не слушают, игнорируют, может, не уважают?..

А тут сразу и еще один кошмар для Киева обозначается. Что, Путин и Меркель про «Северный поток-2» слова не скажут? Опять за украинскими спинами о чем-то будут договариваться. Сплошное томление для Зеленского: ну что еще без его спроса и ведома решат по вопросам, которые для Украины наиважнейшие. И ведь самая главная консультация для него пройдет позже - в самом конце месяца в Белом доме. Нет, старшие господа-товарищи явно что-то замышляют, а его пока в курс дела не вводят.

Кстати, наверняка канцлер Меркель сначала в Москве, а потом и в Киеве еще и про «формулу Штайнмайера» заговорит. Будто не услышали в Бонне, как все киевское руководство эту «формулу» обзывало, кляло и практически самым решительным образом отвергло. Вот уж точно будет ложка дегтя в бочке меда для украинской власти, которую на «Крымской платформе» приготовились выкатить.

Но все эти терзающие сомнения все-таки отдельные вопросы, влияющие на мировые дела, но кардинально их не определяющие. В Киеве в последнее время настолько сами себе вскружили головы, что убеждены - без украинской воли и решающей роли никакие глобальные проблемы не решаются. Отсюда и прямые подсказки американцам, что им для обороны Украины надо делать, и заявления о том, как Западу следует вести себя с Белоруссией, и разговоры о создании своей ядерной бомбы, которая всех заставит Киев уважать. И много чего еще, включая угрозы «уйти к Китаю» и «повысить голос» на Байдена.

Главные, кардинальные вопросы глобальной повестки дня, без разницы, обидно это для Киева или нет, решаются все-таки без него. Разумеется, украинский фактор при этом учитывается, как и многие другие. Практически все, и на Западе, и на Востоке сходятся в том, что уровень конфронтации в мире сегодня зашкаливает, угроза «горячих» конфликтов очень высока, «гибридные» войны уже давно идут полным ходом. Лидеры мировых держав, даже признавая друг друга «противником», несмотря на беспрецедентный пропагандистский шум все-таки встречаются друг с другом и пытаются договориться о новых правилах политических взаимоотношений.

Вполне можно предположить, что визит Меркель в Москву - еще один шаг в этом со стороны неочевидном, но идущем процессе. Как и июньская встреча Путина с Байденом, случившаяся даже после известных словесных пассажей американского президента. Последующий визит канцлера ФРГ в Киев тоже надо рассматривать в этой канве.

Украина уже слишком дорого обходится даже вдохновителям «евромайдана». Процессы радикализации украинских нациков могут перейти, как гангрена, в другие европейские страны, где националисты все громче подают голос. Украинский «нарыв» в том виде, как он созрел сейчас, мешает всем и угрожает военным конфликтом посреди Европы. Как с ним быть - ломают голову те лидеры, которые имеют реальное влияние на Киев, в том числе в Вашингтоне и Бонне.

В середине 70-х прошлого века Запад и СССР со своими союзниками сумели, несмотря на шедшую войну во Вьетнаме, договориться о новых отношениях, названных «разрядкой». Недавно рассекреченные документы американской разведки того времени ясно показывают, что обоюдное стремление казалось бы непримиримых сторон к нормализации ситуации в мире даже стало фактором, который удержал США от дополнительной поддержки режима в Южном Вьетнаме. 30 апреля 1975 года война во Вьетнаме закончилась взятием Ханоя, а через три месяца была принята Хельсинская декларация.

Ханой, который американцы все же решили «сдать» вьетнамским коммунистам, нынче называется Хошимин. Киеву, конечно же, переименование при любом исходе не грозит.

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