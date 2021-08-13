Глава Минобороны Британии допустил возвращение военных стран Запада в Афганистан

Глава Минобороны Британии назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны могут вернуть свои воинский контингент в Афганистан при усилении в исламской республике позиций террористической группировки «Аль-Каида»*. Такое заявление в пятницу, 13 августа, сделал глава министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его мнению, если движение «Талибан»* начнет сотрудничать с «Аль-Каидой»*, то это приведет к нападениям на страны Запада, а также другие государства. Как отметил он в эфире радиостанции LBC, в такой ситуации Запад «может вернуться» в Афганистан.

Кроме того, Уоллес раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, отметив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий данного решения США, указав также на то, что время для данного решения было не подходящим.

«Я думаю, что поступать таким образом было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки … Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида"*, вероятно, вернется», - заявил глава Минобороны Великобритании.

Напомним, американская администрация начала вывод войск из Афганистана с 1 мая и обещала до 11 сентября завершить его в полной координации с союзниками. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные США спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась.

*Запрещенные в России террористические организации