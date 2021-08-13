"Талибан"* захватил столицу расположенной около Кабула провинции Логар Фото: Александр КОЦ

Представители движения «Талибан»* взяли под контроль город Пули-Алам, который является административным центром афганской провинции Логар, расположенной в 50 километрах к югу от столицы Афганистана Кабула. Соответствующую информацию подтвердил представитель местных властей.

«Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся», - приводит France Presse слова местного депутата и представителя совета провинции Саида Карибулла Садата.

Ранее в пятницу, 13 августа, «Талибан» сообщил об установлении контроля над Пули-Аламом, но власти не подтверждали данное заявление.

Напомним, днем ранее, 12 августа, «Талибан»* объявило о взятии пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Ранее талибы* сообщили о полном взятии под свой контроль одну из крупнейших провинций Афганистана Герат, а также города Кандагар, которое является центром одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом страны. По заявлением представителя движения, «Талибан»* уже установил там своего губернатора.

*Запрещенная в России террористическая организация