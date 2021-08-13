Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США уже приступили к переброске дополнительных сил в Кабул. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил в Пентагоне, где уточнили, что основная часть дополнительных сил будет переброшена в столицу Афганистана до конца выходных.

«Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кроме того, Пентагон заявляет о готовности США корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки. Отмечается, что сейчас Вашингтон обеспокоен скоростью наступления талибов* и слабостью сопротивления правительственных сил в республике.

На данный момент США планируют временно размесить 3 тысячи военнослужащих (три батальона) в аэропорту Кабула для содействия вывозу из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.

Напомним, ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Дипмиссия указала на ограниченные возможности содействовать американским гражданам даже в районе Кабула.

Тем временем, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что королевство закрывает свое посольство в Кабуле и эвакуирует весь персонал диппредставительства. Позже об аналогичном решении заявили Норвегия и Испания, а Швеция решила ограничить число сотрудников посольства в афганской столице.

*Запрещенная в России террористическая организация