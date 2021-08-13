Дания закрывает посольство в Кабуле и эвакуирует персонал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 13 августа, Дания приняла решение о закрытии своего посольства в Кабуле и эвакуации персонала.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 августа, «Талибан»* взял под контроль город Пули-Алам, который является административным центром афганской провинции Логар, расположенной в 50 километрах к югу от столицы Афганистана Кабула.

Днем ранее талибы* заявили о взятии Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, который стал пятым за день захваченным крупным городом. Ранее они сообщили о полном контроле одну из крупнейших провинций Афганистана Герат, а также города Кандагар, который является центром одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом страны. По заявлением представителя движения, «Талибан»* уже установил там своего губернатора.

*Запрещенная в России террористическая организация