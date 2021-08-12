Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 12 августа, посольство США в Афганистане призвало американских граждан, находящихся на данный момент в исламской республике, немедленно покинуть страну.

«Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

Уточняется, что на фоне условий в сфере безопасности и сокращенным числом персонала возможность дипмиссии содействовать американским гражданам в Афганистане «крайне ограничена даже в районе Кабула».

Как писал сайт kp.ru, 7 августа посольство США в Кабуле также призвало американцев немедленно покинуть Афганистан, отметив готовность предоставить заем для американских граждан, которые не имеют возможности купить себе билеты на рейс.

Напомним, американская администрация начала вывод войск из Афганистана с 1 мая и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что военные США спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась.