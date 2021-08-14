В США обвинили связанные с Россией и Китаем СМИ в распространении дезинформации о коронавирусе Фото: REUTERS

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выступило с утверждением, что средства массовой информации (СМИ), якобы связанные с властями России, Китая и Ирана, распространяют заведомо ложные данные о новом коронавирусе и вакцинах. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В документе приводятся оценки относительно имеющихся для Америки угроз в террористической сфере.

В нем говорится, что "государства из числа противников (США) активизировали попытки посеять разногласия".

- Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса, - говорится в заявлении американского ведомства.

Однако при этом в документе не приводятся какие-либо доказательства этой версии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что России выступает категорически против политизации вопроса вакцин от коронавирусной инфекции. До этого с аналогичным заявлением выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал ЕС реагировать на "вакцинную дипломатию" со стороны некоторых стран.