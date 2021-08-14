Экс-депутат Рады: Европа снимет санкции с России из-за невыполнения минских соглашений Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в скором времени может снять санкции с России, потому что Киев не выполняет минские договоренности. Об этом политик заявил в субботу, 14 августа, в эфире местного телеканала «Наш».

Он отметил, что на такое решение лидеров западных стран, скорее всего, подтолкнет отказ украинской стороны от выполнения минских соглашений. Экс-депутат Рады отметил, что украинский президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, которая предполагала бы децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе территорий Донбасса.

- Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел. Санкции против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают сейчас десятки миллиардов. Почему европейские налогоплательщики должны нести убытки, а их власть бездействовать? Они точно так же приходят к своим политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, мы за вас больше не будем голосовать». Можете поверить, им на Украину плевать, - подчеркнул Евгений Мураев.

Как писал сайт kp.ru, ранее бывший украинский депутат Евгений Мураев выступил с резкой критикой главы Незалежной Владимира Зеленского, заявив, что испытывает «испанский стыд» за президента своей страны.