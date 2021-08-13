Эвакуация посольства РФ в Кабуле пока не готовится Фото: REUTERS

Эвакуация посольства России в Кабуле на данный момент не готовится. Об этом сообщило российское диппредставительство.

«Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается», - приводит ТАСС заявление посольства.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 августа, министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода сообщил, что королевство закрывает свое посольство в Кабуле и эвакуирует весь персонал диппредставительства. Позже об аналогичном решении сообщило внешнеполитическое ведомстве Норвегии.

Напомним, ранее министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в настоящее время продолжает диалог со всеми политическими силами в Афганистане. Директор второго департамента Азии российского министерства иностранных дел Замир Кабулов отметил, что взятие Кандагара талибами* не означает, что боевики движения готовы захватить столицу Афганистана Кабул.

*Запрещенная в России террористическая организация