«Обязательно стоит попробовать»: Китайский блогер перечислил лучшую уличную еду в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пользователь китайского портала WeChat после поездки в России назвал самые вкусные виды уличной еды на территории страны. В первую очередь, блогер обратил внимание на шаурму, которая традиционно считается блюдом стран Ближнего востока, однако в России пользуется огромной популярностью в России.

Китаец отметил, что шаурма в РФ представляет собой «идеальное сочетание» лепешки, мяса и овощей с различными соусами. Гурман также обратил внимание на блины, отметив их нежный вкус и запах свежего молока. Внимание блогера привлек и плов – несмотря на то, что это блюдо весьма популярно и в Китае, блогер посоветовал попробовать его именно в России.

Из напитков житель КНР рекомендовал квас, назвав его «славянским прохладительным напитком с приятным кисловато-сладким вкусом», а также посоветовал сочетать его с шашлыком, который едят в России круглый год.

- Сладкоежкам обязательно стоит попробовать российское мороженное! Оно очень приятно тает во рту, - написал китаец.

При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки, отметив, что сочетание сахарной пудры и аромата теста в российском лакомстве – это настоящее «пиршество на кончике языка».