Депутат Рады заявил, что Меркель едет в Киев примирить Зеленского и Кличко

Меркель едет в Киев, чтобы примирить Зеленского и Кличко, заявили в Раде Фото: EAST NEWS

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве попробует заставить его примириться с мэром столицы Виталием Кличко. Об этом рассказал депутат Верховной рады Андрей Николаенко.

Берлин может расценивать напряженные отношения между украинском лидером и главой Киева как политическое преследование последнего. Меркель потребует от Зеленского закончить конфликт с Кличко, и это станет для президента республики «неприятным сюрпризом», заявил парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».

«Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко», – сказал депутат.

Как писал сайт kp.ru, канцлер Германии 22 августа приедет в Киев, где встретится с Зеленским. Во время визита Меркель поставит украинского президента перед выбором в вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. считает бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Перед поездкой в Киев канцлер ФРГ встретится с президентом России Владимиром Путиным.