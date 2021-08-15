США эвакуируют дипломатов из американского посольства в Кабуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 15 августа, началась эвакуация американского посольства в Кабуле.

«Небольшая группа людей убывает в это время, большинство персонала готово убыть… посольство продолжает работу», - приводит Reuters слова одного из своих источников.

Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников в службах безопасности и дипломатических кругах, большинство сотрудников посольства США в Кабуле будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов, за исключением небольшой группы ключевых работников. Как предполагается, все американские дипломаты должны покинуть республику к 31 августа.

Напомним, в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что королевство закрывает свое посольство в Кабуле и начинает эвакуацию всего персонала диппредставительства. Позже об аналогичном решении заявили Норвегия и Испания, а Швеция решила ограничить число сотрудников посольства в афганской столице. В этот же день Пентагон заявил о переброске дополнительных сил в Кабул, а на следующий день поступило сообщение о подготовке эвакуации американского посольства.