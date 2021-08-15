Британия в срочном порядке эвакуирует своего посла из Афганистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

К вечеру понедельника, 16 августа, посла Великобритании в Афганистане Лори Бристоу эвакуируют в экстренном порядке из республики из-за ухудшающейся обстановки на фоне продвижения к Кабулу движения «Талибан».

Как передает издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники, изначально предполагалось, что британское диппредставительство в Афганистане может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, но на фоне опасений о возможном взятии аэропорта талибами* планы пересмотрели.

Уточняется, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Великобритании в Афганистане сократилось с 500 человек до «нескольких десятков».

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя происходящие в Афганистане назвал «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне» и продвижением талибов* «болезненным опытом для всех», отметив, что после сообщения американского руководства о выводе войск из Афганистана Соединенное Королевство «не могло действовать в одиночку».

Напомним, в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что королевство закрывает свое посольство в Кабуле и эвакуирует персонал диппредставительства. Позже об аналогичном решении заявили Норвегия и Испания, а Швеция решила ограничить число сотрудников посольства в афганской столице. В воскресенье, 15 августа, появилась информация об эвакуации посольства США в афганской столице.

* Запрещенная в России террористическая организация