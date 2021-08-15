Талибы* прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры Фото: Александр КОЦ

Делегация радикального движения "Талибан" прибыла в президентский дворец в Кабуле для переговоров.

Как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передача власти в Афганистане произойдет в воскресенье, 15 августа в президентском дворце в Кабуле. По их данным президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Кроме того, как сообщила президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, штурма Кабула не будет, отметив, что смена власти пройдёт мирно. Глава ведомства также заверил жителей столицы Афганистана, что правоохранительные органы обеспечат безопасность города.

Немного ранее МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на Кабул. При этом в администрации президента республики заявили, что город не подвергался нападению, и обстановка в столице находится под контролем. «Талибан»* в свою очередь сообщил, что предоставит возможность выхода из Кабула всем, кто пожелает.

*Запрещенная в РФ террористическая организация