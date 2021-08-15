Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире15 августа 2021 13:42

Al Arabiya: экс-глава МВД Афганистана возглавил переходное правительство страны

Ранее Талибан* объявил о взятии под контроль всей территории республики
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Al Arabiya: экс-глава МВД Афганистана возглавил переходное правительство страны

Al Arabiya: экс-глава МВД Афганистана возглавил переходное правительство страны

Фото: REUTERS

Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства республики.

Как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные, полученные из дипломатических источников, экс-глава Министерства внутренних дел Афганистана «избран главой переходного правительства». Уточняется, что Джалали «принял на себя обязанности главы временной администрации».

Напомним, накануне «Талибан»* объявил об установлении своего контроля на всей территории республики. В заявлении отмечалось, что боевые действия в Кабуле не ведутся, «движение установило контроль над всем Афганистаном».

Представитель движения сообщил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей «Тлибан»*. Как писал сайт kp.ru, ранее, при сообщениях о наступлении на столицу Афганистана, талибы* заявили, что предоставят возможность выхода из столицы всем, кто пожелает.

*Запрещенная в РФ террористическая организация