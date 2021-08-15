Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государства обсудили ситуацию в Афганистане.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президенты намерены регулярно поддерживать контакты друг с другом.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*.

Между тем источники в политических кругах Афганистана сообщают, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

*Запрещенная в России террористическая организация