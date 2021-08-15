Bloomberg: Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года

Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года Фото: REUTERS

Рост валового внутреннего продукта России во втором квартале 2021 составил 10%. Такую оценку российской экономике дали экономисты, опрошенные Bloomberg.

По оценкам экспертов, темпы роста экономики РФ оказались самыми высокими с 2000 года. Динамика наращивания ВВП схожа с другими развивающимися странами и превышает допандемийные показатели, отметили эксперты.

Как считает экономист Скотт Джонсон, пик роста российской экономики, возможно, достигнут, и в третьем квартале она будет расти медленнее. Между тем агентство Morgan Stanley прогнозирует увеличение ВВП России в 2021 году до 4,6%, в 2022 – до 3,2%.

Как писал сайт kp.ru, ранее Международный валютный фонд улучшил прогнозы роста российской экономики до 4,4%. Ранее МВФ прогнозировал рост в 3,8%.

Тем временем Минэкономразвития заявило о замедлении восстановительного роста ВВП России.