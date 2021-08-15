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Политика15 августа 2021 18:15

МИД РФ: Россия пока не признает талибов* законными властями Афганистана

Москва готова работать с переходным афганским правительством, отметил спецпредставитель президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия пока не признает талибов* законными властями Афганистана, заявили в МИД РФ Фото: сайт МИД РФ

Россия пока не признает талибов* законными властями Афганистана, заявили в МИД РФ Фото: сайт МИД РФ

Россия считает преждевременным признавать боевиков движения «Талибан»* законными властями Афганистан, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Нет, мы пока не признали, но всему свое время. Поживем – увидим», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Как отметил Кабулов, Москва всегда выступала за переходное правительство Афганистана и готова сотрудничать с ним.

Ранее о готовности России работать с переходным правительством заявили в посольстве РФ в Кабуле.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*.

*Запрещенная в России террористическая организация

Жители Кабула покидают город