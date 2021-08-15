В Совфеде «Крымскую платформу» назвали пустой затеей Фото; сайт посольства РФ в Таиланде

Организованный Украиной саммит «Крымская платформа» изначально был обречен на провал, заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Все понимают, что эта «Крымская платформа», затеянная Киевом – пустая затея. Рассуждения о том, что платформа эта приведет «к возврату полуострова» – чушь полная. Все прекрасно понимают, что этого никогда не будет», – сказал парламентарий в интервью сайту kp.ru.

По мнению Цекова, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Киев откажется от участия в «Крымской платформе», поскольку не хочет портить отношения с Россией.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти Украины».

Между тем в Крыму предложили западным странам вместо участия в «Крымской платформе» наладить сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.