В столкновениях в Кабуле пострадали 80 человек Фото: REUTERS

В результате столкновений в Кабуле пострадали по меньшей мере 80 человек, сообщили итальянский медицинский центр EMERGENCY.

«К нам доставлено около 80 раненых. Мы добавили 13 коек и можем принимать больных только с самые серьезными случаями», – сказано в сообщении медцентра в Facebook.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о мощных взрывах у посольства Соединенных Штатов и президентского дворца в Кабуле, а также о перестрелках с использованием легкого и тяжелого вооружений. До этого посольство США заявило об обстреле аэропорта афганской столицы и возникшем там пожаре.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, движение «Талибан»* заявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся.

Президент страны объяснил, что покинул Афганистан, поскольку иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.