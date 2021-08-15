Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Ташкент

Президент Афганистана Ашраф Гани Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани поздним вечером в воскресенье, 15 августа, прибыл в столицу Узбекистана, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из охранников главы государства.

«Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент», - приводит канал слова телохранителя президента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Ашраф Гани покинул страну после того, как талибы* взяли под контроль афганскую столицу Кабул. Глава государства объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе боевик грозили устроить в Кабуле бойню.

15 августа боевики движения «Талибан» объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул. Представляем хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня (подробности).