Генсек ООН призвал все стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш «с большой озабоченностью» следит за ситуацией в Афганистане и призывает все стороны конфликта в этой стране к максимальной сдержанности.

«Генеральный секретарь ООН призывает «Талибан»* и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности», - отмечается в заявлении офиса Гутерриша.

В документе подчеркивается, что «ООН остается привержена работе по мирному урегулированию, продвижению прав всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлению необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, боевики движения объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом.

Ранее очевидцы сообщили о мощных взрывах у посольства США и президентского дворца в столице, а также о перестрелках в разных районах города. По данным итальянского медицинского центра, в Кабуле пострадали по меньшей мере 80 человек.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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