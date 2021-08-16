Reuters: США отправят в Кабул около тысячи военных

Афганистан полностью перешел под контроль Талибана* Фото: REUTERS

Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно одну тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан»* объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом.

Ранее очевидцы сообщили о мощных взрывах у посольства США и президентского дворца в столице, а также о перестрелках в разных районах города. По данным итальянского медицинского центра, в Кабуле пострадали по меньшей мере 80 человек.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул. Представляем хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня (подробности).