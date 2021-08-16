В Японии назвали сближение Украины с Китаем «горькой пилюлей» для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сближение Украины с Китаем стало «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского, причем более тесное сотрудничество Киева с Пекином может вызвать новые разногласия Незалежной с Западом. Об этом говорится в статье, опубликованной японским изданием Nihon Keizai.

По мнению автора статьи, киевские власти вынуждены идти на сближение с Поднебесной из-за «прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза», на поддержку которых рассчитывает Зеленский на фоне разногласий с Россией. Однако украинский лидер, как считает японский журналист, понимает, что Вашингтон «не воспринимает его всерьез», и «это неудивительно».

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