В Японии назвали сближение Украины с Китаем «горькой пилюлей» для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Сближение Украины с Китаем стало «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского, причем более тесное сотрудничество Киева с Пекином может вызвать новые разногласия Незалежной с Западом. Об этом говорится в статье, опубликованной японским изданием Nihon Keizai.
По мнению автора статьи, киевские власти вынуждены идти на сближение с Поднебесной из-за «прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза», на поддержку которых рассчитывает Зеленский на фоне разногласий с Россией. Однако украинский лидер, как считает японский журналист, понимает, что Вашингтон «не воспринимает его всерьез», и «это неудивительно».
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