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В мире16 августа 2021 6:28

Reuters: Лидеры «Талибана»* приказали боевикам не нарушать привычный уклад жизни афганцев

Об этом заявил журналистам некий «высокопоставленный представитель» радикального движения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боевикам дано распоряжение «позволить афганцам возобновить повседневную деятельность»

Боевикам дано распоряжение «позволить афганцам возобновить повседневную деятельность»

Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан», которые в воскресенье, 15 августа, установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом, получили от своих командиров не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать население.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя талибов*. По словам собеседника издания, боевикам было дано распоряжение «позволить афганцам возобновить повседневную деятельность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена, и в ближайшее время организация определит новую форму правления в стране. Он пообещал, что талибы* обеспечат «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», а также «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с ними.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул. Представляем хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня (подробности).