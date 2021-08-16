Глава немецкой партии «АдГ» считает, что «Северный поток – 2» необходим Германии

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газопровод «Северный поток – 2» необходим ФРГ, отказ от него станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны», убежден председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.

По его мнению, если в результате выборов в сентябре 2021 года немецкое правительство возглавит кандидат от партии «Зеленых», идеологический курс государства изменится, и новый кабинет министров может пересмотреть участие Берлина в проекте.

Политик отметил, что «непродуманный» отказ от ядерной энергетики стал одной из главных ошибок канцлера Ангелы Меркель, это привело к тому, что в стране сложилась, по его словам, критическая ситуация в энергетической отрасли.

«На мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток – 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», - заявил Йорг Мойтен в интервью газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Меркель 20 августа посетит Россию, после чего 22 августа совершит визит на Украину. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что канцлер ФРГ во время переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве поставит его перед выбором в вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе.

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